Cerca de un mes después de que la colombiana Maía diera a conocer que se encuentra en estado de embarazo, la cantante apareció en su cuenta de Instagram luciendo, orgullosa, su nuevo estado de madre gestante.

“Ahora el barrigón me saca a pasear a mí ¡Y no es nada, lo que falta por crecer! En el noveno mes me iré para delante”, fue el mensaje con el que Maía, de 40 años, acompañó una foto que publicó en su cuenta de Instagram, luciendo un vestido de baño.

Sus seguidores en esa red social no tardaron en reaccionar e inmediatamente, a través de la caja de comentarios, comenzaron a elogiarla en una publicación que ya acumula más de 50.000 likes.