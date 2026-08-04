Ozuna y Omar Courtz presentan una colaboración que pone ritmo al verano

Ozuna y Omar Courtz unen sus voces en "ZIZI", un nuevo sencillo que combina la experiencia de una de las figuras más importantes del género urbano con el talento de una de las voces emergentes de Puerto Rico. La canción llega con una propuesta fresca, sensual y llena de energía, pensada para convertirse en uno de los éxitos del verano.

El tema celebra esos momentos espontáneos en los que la música transforma el ambiente y da inicio a una noche de fiesta. Con una mezcla de melodías contagiosas, ritmos urbanos y una producción moderna, "ZIZI" ofrece una experiencia que conecta con escenarios como la playa, las reuniones entre amigos y las pistas de baile.

Ozuna y Omar Courtz // Foto: suministrada

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por Ricardo Rivera (Fue Ricky), grabado entre Puerto Rico y España. La producción muestra paisajes de playa, yates y fiestas al aire libre, mientras transporta al espectador a un ambiente veraniego donde la diversión y la libertad son protagonistas. Además, el video incluye escenas en un estudio de grabación que permiten conocer parte del proceso creativo de los artistas antes de culminar en una discoteca donde la canción cobra vida.

La colaboración también llega en un momento destacado para Ozuna, quien recibió cuatro nominaciones a los Premios Juventud 2026, que se celebrarán el próximo 3 de septiembre en Marbella, España. El artista compite en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano por Stendhal, junto a Beéle; Afrobeat Latino del Año por Enemigos, con Beéle y Ovy On The Drums; y Mejor Urban Track por Una Aventura.



Con este lanzamiento, Ozuna continúa apostando por colaboraciones con nuevos talentos, reafirmando su vigencia dentro de la música latina. Por su parte, Omar Courtz sigue consolidando su crecimiento artístico con una propuesta que destaca por su autenticidad y versatilidad, posicionándose como una de las promesas más importantes del género urbano.