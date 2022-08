¿Pulla? Andy Rivera presentó canción llamada "te perdí" y empezaron las especulaciones

El cantante Andy Rivera, expareja de la actriz Lina Tejeiro , está dando de que hablar en redes sociales luego de dar a conocer una canción que para muchos narraría la situación sentimental que estaría pasando el artista.

"No la he lanzado todavía, me da sustico, se llama te perdí, pero va dedicada cuando uno como que reacciona tarde mi gente, cuando ve que la persona que uno quería tiene a otra y uno como que huev*, ya que, pero uno tiene derecho a desahogarse aunque sea tarde", dijo en medio de un concierto Andy Rivera.

Por la letra de la canción muchos usuarios en redes empezaron a especular de que estaría "entusado" por ver a Lina Tejeiro con una nueva persona, en este caso, con el también cantante Juan Duque, con quien se le ha visto muy enamorada en varios eventos sociales y viajando.

Todavía no se sabe la fecha exacta del lanzamiento de la canción.

Escuche aquí la canción: