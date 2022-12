¡Qué flexible! Le dicen a Maleja Restrepo por sensuales fotos en vestido de baño

La modelo, actriz y presentadora caleña Maleja Restrepo no deja de causar admiración en las redes sociales, no solamente por su talento, sino por su belleza y carisma.

La vallecaucana, de 34 años de edad, publicó una serie de imágenes en las que se puede ver su lado más acrobático y en la que su flexibilidad es la estrella.

En las imágenes se puede ver a la talentosa joven disfrutando de un día de esparcimiento con su hermano Juan Restrepo quien la sostiene sobre sus pies en una de las piedras de un majestuoso río.

Se trata de ocho imágenes cargadas de sensualidad, dulzura y sobre todo, unión familiar, en las que Maleja da todo de sí misma.

“De esta sesión de fotos me gustan muchas cosas; la compañía, la confianza que tengo en otros, la confianza que me tengo, el paisaje que me rodea”, dijo Maleja.

Aunque también señaló que se siente orgullosa y que no se avergüenza de sus estrías.

“La dicha de hacerles zoom a las fotos verme estrías un poco de celulitis y dejar esa vaina así (bien pueda y hágale zoom)”, dijo Maleja.

Las imágenes en pocos minutos alcanzaron los 140.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios entre los que se encuentran los de Greeicy Rendón y la señorita Colombia 2019, Gabriela Tafur Nader.

Aquí las imágenes:

