¿Qué significa ser pueblerina? El valioso significado que le da Adriana Lucía

En tal solo Colombia, existen alrededor de 1.200 pueblos en todo el territorio que, pese a estar tan distanciados, todos se unen de lo mismo: el amor, la familia y la tradición local que, aunque pasen los años, las personas no dejan de sentir tan cercano a sí mismos.

Por eso y para representar a profundidad esa idea, la cantante y compositora Adriana Lucía presentó “Pueblerina”, una canción que va más allá de lo musical para convertirse en una declaración de identidad y orgullo por las raíces. La artista cordobesa aseguró que este lanzamiento representa un homenaje a la vida en los pueblos, a las tradiciones familiares y a esas costumbres que comparten millones de colombianos sin importar la región de la que provengan.

“Esta canción ha sido para mí también el mirar hacia adentro, como el encontrarme con eso que soy yo. Yo creo que Pueblerina no es una canción solamente, yo creo que es una declaración, como esto lo que yo soy, yo vengo de aquí, esto soy yo. Entonces me es inevitable decirte un solo recuerdo, no, la casa de mi abuela, los pisos de mi abuela, el café cuando amanecía, los amaneceres. Hay tantas cosas que me recuerda, el río, nosotros los ribereños. Tantas cosas tan lindas”, expresó.

Foto: suministrada

Uno de los elementos más destacados de Pueblerina es su videoclip, grabado en Nariño, corregimiento ubicado en la zona rural de Lorica, Córdoba, un lugar que cautivó a la cantante por la conservación de su arquitectura tradicional y la autenticidad de su gente. Adriana Lucía relató que descubrió el lugar durante una visita relacionada con las afectaciones provocadas por las inundaciones en la región. Desde ese momento tuvo claro que ese sería el escenario ideal para plasmar visualmente el mensaje de la canción.



“La palabra pueblerino nunca ha sido utilizada de manera positiva. A uno le dicen pueblerino, váyase para su pueblo. Montañero, provinciano, ¿no? Allá en ese pueblito suyo, como si eso fuera una condición menor, como si eso fuera feo. Y para mí, uno de los motivos de orgullo, de privilegio, de las cosas más lindas que yo poseo, precisamente eso, ser de pueblo. Entonces encontré en Pueblerina esa manera de decirlo: esto soy yo, me siento orgullosa, pero también de invitar a otros pueblerinos. Siempre nos han dicho a los colombianos que no nos parecemos, que somos diferentes, y de hecho es uno de nuestros potenciales, el diverso”, puntualizó.

Aunque la canción está profundamente conectada con la realidad colombiana, Adriana Lucía considera que su mensaje puede ser comprendido en cualquier lugar del planeta. La artista recordó experiencias recientes en escenarios internacionales, donde encontró similitudes entre las comunidades rurales de distintos países.