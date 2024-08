Reconocido actor Christian Meier regresa a la música: "Me mantengo arraigado a mí"

Luego de varios años dedicados a la actuación, el reconocido español Christian Meier decidió volver a lo que más ama: la música, que debuta con el video de ‘Deja Vu’ en donde, según él, el protagonismo se lo lleva las raíces que pese a los años no se pierden.

“Creo en el hecho de haber estado arraigado a mis raíces musicales de siempre. Soy una persona que siempre ha estado agradecida del rock clásico, que me ha formado a mí y a muchos de mi generación. El hecho de no haber perdido la estructura musical, que la canción debe tener estrofa, coro, puente o un precoro (…) Cuando uno es honesto de lo que quiere transmitir, más allá de lo que está de moda”, contó en diálogo con Blu Radio.

A sus 54 años, Meier logró una amplia experiencia en el mundo actoral. Debutó con El ángel vengador: Calígula, en 1993, desde entonces se dedicó a las telenovelas y llevó a lo más alto todo su talento llegando a diversos países de Latinoamérica. Por supuesto, en Colombia también tuvo protagonismo con ‘Luna, la heredera’ de Caracol Televisión (2004) y en ‘La Primera Dama’ como Leonardo Santander en 2011, también en la misma casa productora.

“Estoy agradecido con ellos. Hace 20 años tuve la posibilidad de llegar a Colombia para extender mi carrera como mi actor y conocí grandes amigos. Me mostraron un mundo de gente y de comida (…) Esto es una retribución, es algo que he hecho yo, que he escrito desde casa y he grabado en estudios cerca. Es ofrecerles un poco de mí desde sus dispositivos”, dijo.

Publicidad

Christian Meier y Mikel Erentxun entregaron ‘Deja Vu’ en una mezcla perfecta de dos ideas que se complementaban de forma correcta. Gracias a su experiencia en la actuación, logró plasmar ideas de dirección en esta nueva fecha musical en la interpretación de sus letras, tal como si fuese una novela o serie.

“Creo que la necesidad de volver a escribir música, algo que por estar ocupado cuando estaba trabajando como actor o viajando, nunca me había dado la oportunidad de sentirlo en plenitud (…) En 2020 cuando el mundo se detuvo encontré el espacio de volver a escribir música y tomé la decisión de volver a mis raíces, volver a lo que me llevó a ser artista cuando tenía 17 años. Tenía una cantidad de historias por contar”, expresó.