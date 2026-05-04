¿Recuerda Narnia? Regresa en 2027 con ‘El sobrino del mago’ de Greta Gerwig

La película Narnia: El sobrino del mago, dirigida por la cineasta nominada al Oscar Greta Gerwig, llegará a las pantallas con un estreno global que apunta a convertirse en un acontecimiento cinematográfico de gran escala. La producción debutará en IMAX y en cines de todo el mundo el 12 de febrero de 2027, mientras que su lanzamiento en Netflix está previsto para el 2 de abril del mismo año. Además, contará con preestrenos exclusivos en formato IMAX a partir del 10 de febrero de 2027.

Se trata de la primera adaptación cinematográfica de la novela El sobrino del mago, escrita por C. S. Lewis y publicada el 2 de mayo de 1955, obra que se acerca a su 71.º aniversario. La historia explora los orígenes del universo de Narnia y representa un nuevo acercamiento audiovisual a una de las sagas literarias más influyentes a nivel mundial.



Estrategia de estreno y alcance global

El lanzamiento de la película ha sido planteado como un fenómeno que busca trascender generaciones y fronteras, en línea con el impacto que han tenido los libros de Lewis. La producción tendrá presencia tanto en salas de cine como en plataformas digitales, consolidando una estrategia híbrida que prioriza la experiencia en pantalla grande sin dejar de lado el alcance global del streaming.

De acuerdo con la información oficial, el público podrá vivir “un auténtico acontecimiento cinematográfico, en IMAX, en los cines y en Netflix”, reforzando la apuesta por una experiencia inmersiva y masiva.