Regresa The Strokes a Bogotá, esta vez en show en solitario: esto debe saber

La icónica banda neoyorquina The Strokes confirmó su esperado regreso a Colombia con un anuncio que ya genera expectativa entre los fanáticos del rock alternativo. Luego de años de presentaciones en festivales y de una relación cercana con el público latinoamericano, la agrupación liderada por Julian Casablancas llegará a Bogotá con su primer show en solitario en el país, programado para el próximo 2 de diciembre en el Coliseo Medplus.

La noticia hace parte de la expansión de su nueva gira internacional, que suma fechas en Sudamérica y México, en medio del lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Reality Awaits, que verá la luz este verano bajo el sello Cult Records/RCA Records.

The Strokes en Bogotá: fecha, preventa y boletería

El concierto en Bogotá marcará un momento histórico para los seguidores de la banda en Colombia, pues será la primera vez que The Strokes se presente en formato de concierto propio y no dentro de un cartel de festival.

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval comenzará el próximo 20 de mayo a las 10:00 a.m., mientras que la venta general de entradas se habilitará desde el 22 de mayo a las 10:00 a.m. a través de la plataforma Ticketmaster.co.



Además, la agrupación confirmó que la artista australiana Courtney Barnett será la invitada especial para la fecha en Bogotá, una combinación que promete una noche cargada de indie rock y sonidos alternativos.



Fecha de The Strokes en Colombia 2026