Reykon hace sold out en el Movistar Arena y confirma segunda fecha tras histórica demanda

El cantante colombiano Reykon continúa consolidando su vigencia dentro de la música urbana al anunciar una segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá, luego de que las entradas para su primer concierto se agotaran en menos de nueve horas. El nuevo espectáculo se realizará el 6 de noviembre, convirtiéndose en una nueva oportunidad para los miles de seguidores que no alcanzaron a conseguir boletas para la primera presentación.

La rápida respuesta del público llevó al artista y a su equipo a abrir un nuevo concierto, reafirmando el respaldo de sus fanáticos y el momento que atraviesa uno de los pioneros del reguetón colombiano. El anuncio ha generado una amplia conversación en redes sociales y medios especializados, posicionando el evento como uno de los más esperados del año en la capital del país.

Reykon // Foto: Instagram @reykon

Un sueño que los fanáticos hicieron realidad

Hace algunos meses, durante una entrevista con Blu Radio, Reykon confesó que realizar un concierto en el Movistar Arena era una de las metas pendientes de su carrera. El artista aseguró que fueron precisamente sus seguidores y colegas quienes lo impulsaron a asumir el reto.

"Es muy bonito cuando nosotros no lo hemos planeado y que lo pidan tanto. La gente que lo espere, la verdad, porque si ellos están esperando ese momento, créeme que yo lo he esperado más. Llevo mucho tiempo esperando un momento así, muy íntimo, y sé que vamos a hacer varios conciertos que la gente se va a disfrutar mucho", expresó el cantante en ese momento.



Con el anuncio oficial, ese deseo finalmente se convirtió en realidad.

Posteriormente, Reykon compartió un mensaje dirigido a sus seguidores tras confirmar el concierto.

"Este concierto nace de la gente. Durante mucho tiempo me preguntaron cuándo llegaría este momento y hoy puedo decir que ya es una realidad. Vamos a encontrarnos en el Movistar Arena para vivir una noche que hemos esperado juntos", afirmó el artista.