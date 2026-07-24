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Ryan Castro retoma su lado más romántico y vulnerable con lanzamiento de “Que Te Vaya Bien”

El estreno llega en un momento decisivo para la carrera del intérprete, quien atraviesa uno de los años más importantes de su trayectoria gracias a importantes logros internacionales.

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Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 24 de jul, 2026

El cantante colombiano Ryan Castro vuelve a mostrar una faceta más íntima y emocional con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Que Te Vaya Bien", una propuesta que combina el característico sonido urbano del artista con una historia marcada por la nostalgia, los recuerdos y el proceso de superar una relación amorosa.

El estreno llega en un momento decisivo para la carrera del intérprete, quien atraviesa uno de los años más importantes de su trayectoria gracias a importantes logros internacionales, una gira por Estados Unidos y una serie de conciertos en estadios de Colombia.

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Ryan Castro //
Foto: suministrada

Un tema que habla de despedidas y nuevos comienzos

En "Que Te Vaya Bien", Ryan Castro se aleja momentáneamente de los temas festivos para conectar con las emociones que deja una ruptura sentimental. La canción presenta una narrativa donde el artista recuerda una relación desde una perspectiva más madura, reconociendo el dolor del pasado, pero también la necesidad de seguir adelante.

La producción mantiene la esencia caribeña y urbana que caracteriza al cantante, fusionando ritmos ideales para la pista de baile con una letra cargada de melancolía. Esta combinación demuestra que el reguetón también puede convertirse en un vehículo para expresar vulnerabilidad sin perder su energía.

El sencillo representa una evolución natural dentro de la propuesta musical del artista, quien anteriormente había explorado esta línea emocional en canciones como "Ojalá". Ahora, con "Que Te Vaya Bien", profundiza en sentimientos como el desamor, la nostalgia y la aceptación, consolidando una etapa artística más reflexiva.

El lanzamiento está acompañado por un video oficial que refuerza el mensaje de la canción mediante una narrativa visual enfocada en los recuerdos y el cierre de ciclos personales.

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