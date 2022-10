Sara Uribe relató el difícil proceso que pasó por problemas de peso

Sara Uribe confesó, en medio de una transmisión en vivo, la difícil situación que tuvo que pasar por problemas de peso.

"Fue un año en el que todo el mundo me decía estoy muy flaca, me decían, Sara no come, esta no come, está parada en las ganas de vivir y ahora más que nunca estoy parada en las ganas", relató la empresaria a sus seguidores, quienes se preguntaron como logró recuperar peso.

"Intenté muchas maneras y la única, que le agradezco a esta cuarentena, fue comer arroz, platano, yuca, carne, atún, huevo a la hora que sea", explicó Sara en sus redes.

Vea aquí el video:

