Sophie Turner regresa como ladrona experimentada en famosa serie de Universal

Una vez más, la talentosa Sophie Turner da de qué hablar en la pantalla chica. Recordada por su papel de 'Sansa Stark' en la famosa serie 'Game of Throne', regresa en esta nueva serie 'Joan' en donde asume el papel protagónico como una experimentada ladrona de Inglaterra. Una historia que se convierte en un viaje en cada episodio ante las ocurrencias de este personaje.

“Me dieron diamantes masticables para tragar porque no querían que me tragara los reales, pero eran tan pegajosos que no se desprendían del papel, así que terminé poniendo los reales en el papel. Pero eran de circonita cúbica, así que no me los tragué. Es una escena muy importante porque es la puerta de entrada a la vida que lleva, así que necesitábamos mostrar esa fascinación”, aseguró Sophie Turner.

El talento de Gershwyn Eustache Jnr

Pero es que para lograr esta importancia en la serie, detrás hay un equipo y un gran talento actoral. De hecho, uno de ellos es 'Albie', quien es interpretado por el famoso Gershwyn Eustache Jnr, que, en diálogo con Blu Radio, destacó todo el trabajo que hicieron tanto ellos como actores, desde el trabajo de producción para que quedara un producto tan fresco.

"Sí, creo que había una mezcla de libertad y miedo al interpretar a Albie. Con personajes como Boise y Joan, tienes personas reales con historias concretas. Si lees sus memorias, que recomiendo encarecidamente a cualquiera interesado en la serie, descubrirás una vida increíble. Por otro lado, Albie es una amalgama, una mezcla de personas que Boise pudo haber conocido mientras crecía o vivía en esta "zona gris" de Londres y Gran Bretaña. Aunque esa libertad es emocionante, también está el desafío de hacerlo sentir auténtico y real", dijo.

Asimismo, destacó el trabajo de Turner como una mujer llena de energía, que "era de capaz de subirle el ánimo a todo el set": "Escuchas cosas buenas sobre las personas, pero verla poner toda su experiencia en Joan fue algo especial. Es una persona increíblemente enigmática, y eso se refleja en pantalla: pequeñas miradas, gestos, todo está bellamente elaborado en su actuación", dijo.

Gershwyn Eustache Jr. se sintió profundamente conectado con el personaje de Albie. El actor compartió que se identificó mucho con esa sensación de estar viviendo en una época de grandes cambios. La música y la moda de los 80 eran una forma de rebeldía y expresión, y eso resonó profundamente en él. Además, la idea de explorar el submundo criminal y entender cómo estos personajes se las arreglaban para sobrevivir le parecía muy emocionante.