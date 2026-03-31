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Blu Radio  / Entretenimiento  / Streep y Hathaway deslumbran en pasarela por estreno de 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Streep y Hathaway deslumbran en pasarela por estreno de 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Las estrellas de Hollywood eligieron dos de los corazones culturales más importantes del país, la Casa de Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli de Diego Rivera.

Meryl Streep y Anne Hathaway.jpg
Meryl Streep y Anne Hathaway //
Foto: Disney
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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