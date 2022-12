“Te pasaste”, la reacción de esposo de Kimberly Reyes a pesada broma que le jugó

A través de su cuenta de Instagram, Kimberly Reyes compartió con sus seguidores la curiosa idea que se le ocurrió para “vengarse” de todos los “sustos” que su esposo le ha hecho pasar.

Reyes aseguró que aprovechó que su esposo estaba durmiendo para hacerle un “nuevo corte”.

Con máquina en mano, la actriz se acercó a su esposo y terminó haciendo un curioso corte de pelo causado por el movimiento de la cabeza de Federico al escuchar el ruido.

“Estos no son juegos, con el pelo no (…) te pasaste y lo sabes, no te quejes porque pasaste una línea”, le dijo su esposo.

