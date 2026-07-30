The Beatles anuncian edición especial de un álbum con material inédito y nuevas mezclas

The Beatles celebrarán el legado de uno de los álbumes más influyentes de su carrera con el lanzamiento de una Edición Especial de "Rubber Soul", disponible a partir del 2 de octubre a través de UMG y Apple Corps Ltd. La reedición incluirá nuevas mezclas estéreo y Dolby Atmos, material inédito de estudio, demos caseras y el histórico sencillo de doble lado A "Day Tripper / We Can Work It Out".

La nueva versión fue mezclada por Giles Martin y Sam Okell, quienes trabajaron a partir de las cintas máster originales utilizando tecnología de desmezcla desarrollada por el equipo de WingNut Films, liderado por Emile de la Rey. Como adelanto, ya está disponible la escucha de "Michelle (Take 1)".

Publicado originalmente el 3 de diciembre de 1965, Rubber Soul marcó un punto de inflexión en la evolución artística de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Con temas como "Drive My Car", "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)", "Nowhere Man", "Michelle", "Girl" e "In My Life", el álbum consolidó a la banda como pionera en la experimentación musical y en la concepción del álbum pop como una obra integral.

The Beatles // Foto: suministrada por Disney

Material inédito y múltiples formatos

Las ediciones ampliadas permitirán a los seguidores conocer el proceso creativo detrás del disco mediante 24 grabaciones de sesiones, de las cuales 20 son tomas inéditas, además de tres demos caseras nunca publicadas, entre ellas una versión temprana de "Day Tripper", "We Can Work It Out" y "Little Girl", un boceto de canción de John Lennon que permanece inédito.



La reedición estará disponible en formatos 1CD, 1LP, 2CD, 2LP, Blu-ray, además de versiones Super Deluxe en 4CD y 5LP, acompañadas por un libro de 88 páginas con una introducción de Paul McCartney, textos de John Lennon, fotografías y notas sobre la producción del álbum.