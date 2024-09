Reconocida serie de Max estrena teaser inedito en medio de su día internacional

Tras el éxito de la serie de ‘The Lasto f Us’ en 2023, HBO anunció la segunda temporada de esta producción que llegaría en 2025, a través de Max, la famosa aplicación de streaming y entretenimiento. Pero que, este jueves, 26 de septiembre, finalmente, se conoció el primer teaser oficial de esta secuela.

Pero es que este anuncio llega por un motivo especial: el día internacional del videojuego, pues se declaró que el 26 de septiembre era el día de esta saga reconocida, principalmente, p0r lo jugadores de Play Station en todo el plante.

“La celebración anual se lleva a cabo cada 26 de septiembre, fecha en la que el virus cordyceps catalizó los eventos, también conocido como el Día del Brote. Ahora, en su año 11, este evento celebra a la franquicia y su dedicada comunidad de fans”, explicaron desde Max.

The Last of Us es una creación de Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes se encargan de la escritura y producción ejecutiva. La serie, una coproducción con Sony Pictures Television, cuenta con la producción ejecutiva adicional de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells. Las compañías detrás de este proyecto son PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.

Este es el teaser oficial de la ‘The Last of Us 2’

¿De qué tratará le segunda temporada?

Pedro Pascal regresa como Joel al lado de Bella Ramsey como Ellie. En el corto clipe de 1:57 muestran cómo el pueblo ha avanzado y todo parece más “seguro”, pero sin duda los peligros no han terminado y nuevos retos deberán ser afrontados por esta pareja al ver que el virus aún permanece entre ellos.

Juntos deberán volver a poner “armas a la obra” para enfrentar estos miedos que acechan en todo el mundo. Pero, sin duda, será una temporada donde los más fans tendrán un espacio para llorar, pues aquellos que hayan jugado la saga en Play Station sabrán que se viene algo complejo de asimilar.