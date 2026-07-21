Todo lo que debe saber de 'La Casa del Dragón' si está en la tercera temporada

La guerra por el Trono de Hierro está lejos de terminar. La nueva entrega estrena un nuevo episodio cada domingo a las 9:00 de la noche por HBO y HBO Max, tendrá ocho episodios y concluirá el 9 de agosto, retomando la historia justo cuando la Danza de los Dragones alcanza su momento más decisivo.

Basada en la novela "Fuego y Sangre", la serie se desarrolla 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y narra el ascenso y la caída de la Casa Targaryen, una dinastía que construyó su poder gracias a los dragones, criaturas tan impresionantes como impredecibles.

La segunda temporada dejó claro que la paz en Westeros ya es imposible. El enfrentamiento entre el Consejo Negro, que respalda el reclamo de Rhaenyra Targaryen, y el Consejo Verde, que sostiene el reinado de Aegon II Targaryen, ha escalado hasta convertirse en una guerra abierta.

Sin embargo, el verdadero factor que puede inclinar la balanza no son los ejércitos, sino los dragones.



La serie ha insistido desde su primer episodio en que estas criaturas nunca pueden ser controladas por completo. Como advirtió el rey Viserys I Targaryen:

"La idea de que controlamos a los dragones es una ilusión. Son un poder con el que el hombre nunca debió interferir. Uno que llevó a Valyria a la perdición. Si no recordamos nuestras historias, harán lo mismo con nosotros. Un Targaryen debe entenderlo para poder ser rey... o reina."Ese principio quedó demostrado cuando Vhagar desobedeció a Aemond y terminó provocando la muerte de Lucerys Velaryon, dejando claro que incluso los jinetes más experimentados no dominan por completo la voluntad de sus dragones.

Un reparto consolidado para una guerra definitiva

La tercera temporada reunirá nuevamente a Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

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Detrás de cámaras regresan el showrunner Ryan Condal, junto con George R.R. Martin como cocreador y productor ejecutivo, además de Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.