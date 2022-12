VIDEO: Hombre llora cuando le regalan un cachorro

Un hombre enterneció las redes sociales cuando le regalaron un cachorro y rompió en llanto.

El video que fue publicado por su hija en Facebook muestra la reacción de esta persona quien se sorprende cuando observa que su regalo es un tierno cachorro de la raza Bichón Frisé. James de 52 años había perdido a sus dos mascotas en agosto pasado por problemas de salud.



El hombre llamó Lumo al perrito que le devolvió la alegría tras la triste pérdida que había surfrido. El regalo venía acompañado del siguiente mensaje: “Hola, ni nombre es Lumo. Soy un perrito bichón. No, no soy Nemo ni Lucy. Mi mamá me trajo para traer felicidad de vuelta en tu vida. Mientras hacemos juntos este viaje, quizás podamos crear nuestros propios recuerdos y recuperar los que tuviste con Nemo y Lucy. Con amor, Lumo”.

El video ya tiene màs de 5 millones de reproducciones y ha conmovido a los usuarios de redes sociales.

