Video: reaparece colombiano que en ‘minuto feliz’ dejó sin licor supermercado chileno

Un joven colombiano se hizo viral en redes sociales el pasado fin de semana luego de ganar un concurso en un supermercado de Chile y haberlo aprovechado para abastecerse de botellas de licor.

Se trata de Brayan Velásquez, un barbero, oriundo de Quindío, que participó y ganó un ‘minuto feliz’ organizado por el autoservicio Colo Colo 2, en Puerto Natales, sur de Chile.

En medio del ‘minuto feliz’, el colombiano, con astucia y un poco de ‘malicia indígena’, llenó de licor el carro del supermercado. Brayan logró hacerse a las botellas de licor más caras del local y cuya cifra ascendió a 1’172.774 pesos chilenos, una suma de cinco millones y medio colombianos.

El domingo pasado, en medio de una transmisión en vivo por Facebook, el hombre, que vive hace 4 años en Chile, contó detalles del premio y por qué decidió ir directamente a la sección licores para abastecerse de las botellas más costosas.

“Estoy en Puerto Natales, el fin del mundo. Es un pueblito pequeño, tranquilo y muy bueno; ahora está nevando”, manifestó el colombiano, que reconoció que en un principio pensó en llenar el carro de supermercado con víveres, pañales, leche y comida, pues está esperando un hijo con su pareja, quien también es colombiana.

Dijo que, sin embargo, luego de dar vueltas por todo el lugar, pudo constatar que había botellas de licor fino y costoso, por lo que cuando le dieron el aval del concurso decidió ir directamente por ellas.

“Ella (su esposa) fue la que me dijo que fuera por todo el trago, ustedes saben que las mujeres siempre tienen la razón, me dañó la cabeza”, relató el afortunado hombre, quien sostuvo que ahora no sabe qué hacer con tanto licor.

“Y ahora, ¿qué hacer con todo esto? Alguna opinión”, escribió en la red social el colombiano, junto a una fotografía en la que aparece con la camiseta de la Selección Colombia y de fondo el botín que consiguió.

Lo curioso del hecho es que el ‘minuto feliz’ en el supermercado era un premio de consolación. Es decir, el primer premio eran 100.000 pesos chilenos, el segundo 50.000 y el tercer premio eran los 60 segundos, que terminaron siendo el botín más jugoso.

Reviva el momento en el que el colombiano participó en el 'minuto feliz':

