“Vivan sus vidas”: Johanna Fadul tras críticas por foto con varios perros de raza

La actriz colombiana Johanna Fadul, quien es las últimas horas compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su esposo Juan Sebastián Quintero, en compañía de seis perros de la raza Pomerania, la misma de su mascota, fue criticada por varios usuarios quienes invitan a los artistas a “promover la adopción”.

“Así me veré en un tiempito”, posteó Fadul junto a la fotografía.

De inmediato, el debate entre usuarios no se hizo esperar y así como varios usuarios los juzgaron por no ser perros criollos, hubo quienes defendieron a la pareja y comentaron que “es problema de ellos” si quieren tener a perros de raza o no.

De igual forma, mediante una historia por la misma red social la actriz respondió a todos los comentarios que la atacaron e invitó a que “sean felices y vivan sus vidas”.

