Vive Claro es reconocido bajo el estándar internacional Zero Waste

Esta certificación reconoce las buenas prácticas implementadas por el escenario en materia de gestión integral de residuos, reciclaje, cultura ambiental, trazabilidad y mejora continua, consolidando al recinto como un referente de sostenibilidad dentro de la industria del entretenimiento en vivo del país.

La evaluación no se limitó únicamente al día del espectáculo. Los expertos analizaron todas las etapas del evento, incluyendo los procesos de montaje, operación y desmontaje desarrollados entre el 11 y el 20 de mayo.

Durante el proceso se revisaron aspectos como la planificación ambiental del evento, la separación y clasificación de residuos, los sistemas de recolección y transporte, la capacitación de colaboradores, la comunicación con los grupos de interés y los mecanismos de seguimiento y mejora continua.

Vive Claro Foto: Blu Radio

Uno de los indicadores más sobresalientes fue el desempeño en materia de reciclaje. El informe registró un 100 % de reciclaje real y un 73,3 % de reciclaje general, cifras que evidencian un alto aprovechamiento de materiales y una reducción significativa de residuos enviados a disposición final.



“Este reconocimiento confirma que el entretenimiento en vivo también puede ser una plataforma para impulsar transformaciones sostenibles. Alcanzar la Categoría Oro nos llena de orgullo, pero también nos compromete a seguir elevando el estándar ambiental de los eventos masivos en Colombia”, afirmó Luz Angélica Rey, gerente de sostenibilidad de Vive Claro.

Además del componente técnico, Global Zero Waste resaltó la participación del equipo de sostenibilidad, la labor de los ecoguardianes, la sensibilización de colaboradores y aliados, así como la documentación y evaluación posterior de los procesos para identificar oportunidades de mejora.