Vive Claro Music Hall: el nuevo epicentro del entretenimiento en Bogotá

Vive Claro Distrito Cultural ha anunciado la próxima apertura de Vive Claro Music Hall, un recinto diseñado estratégicamente para diversificar las opciones de entretenimiento en Bogotá. Situado estratégicamente junto al Estadio Vive Claro, este nuevo escenario busca cubrir una necesidad latente en el mercado local: la falta de espacios intermedios que se sitúen entre los teatros convencionales y las grandes arenas o estadios de alta capacidad.

Con una estructura técnica de vanguardia, el Music Hall cuenta con una capacidad de 6.000 espectadores simultáneos. Sin embargo, su diseño modular permite configuraciones dinámicas que pueden albergar flujos rotativos de hasta 15.000 personas en una sola jornada. Esta versatilidad es una respuesta directa a las exigencias de promotores que requieren flexibilidad para conciertos, ferias, eventos corporativos o espectáculos familiares de gran impacto.

Flexibilidad técnica y experiencias inmersivas

El diseño del nuevo espacio contempla la integración de graderías fijas y una platea altamente configurable, la cual permite alternar entre modalidades de silletería numerada o espacios de pie. Además, el recinto incorpora el uso de zonas verdes, facilitando la creación de experiencias híbridas que combinan ambientes cerrados (indoor) con áreas abiertas (outdoor).

Esta infraestructura fue concebida para acompañar el ciclo de vida de proyectos artísticos y comerciales. Al ofrecer un escenario de formato intermedio, el Vive Claro Music Hall permite que artistas y marcas desarrollen propuestas de escala creciente, eliminando la barrera logística que a menudo presentan los recintos tradicionales de dimensiones reducidas.



Impacto económico y posicionamiento internacional

La puesta en marcha de este escenario no solo representa una mejora en la oferta de ocio, sino que se alinea con la estrategia de convertir a Bogotá en un destino clave dentro del circuito de espectáculos en América Latina. Según Luz Angela Castro, CEO de Ocesa Colombia, el espacio responde a la necesidad de contar con recintos que soporten el crecimiento de grandes proyectos, garantizando experiencias memorables para el público.

Los grandes artistas y proyectos necesitan escenarios que acompañen su crecimiento, y las audiencias merecen espacios diseñados para vivir experiencias memorables. Vive Claro Music Hall llega para cerrar una brecha en el mercado y continuar posicionando a Bogotá como uno de los principales destinos de entretenimiento de América Latina Dijo.

Desde una perspectiva económica, la operatividad del Vive Claro Music Hall promete dinamizar diversos sectores paralelos. Se proyecta un impacto positivo en las cadenas de valor del turismo, la hotelería, la gastronomía y el transporte. Al consolidarse como un destino activo durante todo el año, el Distrito Cultural refuerza su rol como un motor de desarrollo para la industria creativa y de servicios en la capital.

La apertura inminente de este recinto marca un punto de inflexión en la capacidad de la ciudad para atraer producciones de talla internacional. Con esta adición, Vive Claro Distrito Cultural se reafirma como un ecosistema integral capaz de albergar eventos de diversas magnitudes, fortaleciendo la competitividad de Bogotá en la industria del entretenimiento en vivo y fomentando la creación de nuevas audiencias.