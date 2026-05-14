Ya hay fecha de estreno para 'Culpa Tuya: Londres': este es el tráiler

Prime Video encendió la expectativa entre los seguidores de la exitosa saga Culpables al revelar el tráiler oficial y las primeras imágenes de Culpa Tuya: Londres, la segunda entrega de la adaptación británica en inglés basada en la trilogía superventas de Mercedes Ron. La producción llegará de manera exclusiva a la plataforma el próximo 17 de junio en más de 240 países y territorios.

La cinta retoma la historia de Nick y Noah, interpretados nuevamente por Matthew Broome (The Buccaneers) y Asha Banks (A Good Girl’s Guide to Murder), quienes vuelven a enfrentarse a una compleja relación marcada por el amor intenso, la distancia emocional y los nuevos desafíos que amenazan con separarlos.

Con el lanzamiento del tráiler, Prime Video confirmó que la película mantendrá el tono romántico y dramático que convirtió a Culpa Mía: Londres en un fenómeno entre los fanáticos del género juvenil. La nueva entrega profundizará en las emociones de sus protagonistas mientras enfrentan cambios personales y profesionales que pondrán a prueba la estabilidad de su relación.

“La confianza se pone a prueba, las pasiones se encienden y el vínculo que alguna vez creyeron inquebrantable empieza a fracturarse”, adelanta la sinopsis oficial revelada por Prime Video.



Una relación puesta al límite

Luego de los acontecimientos ocurridos en Culpa Mía: Londres, Noah y Nick parecen haber fortalecido su vínculo sentimental. Sin embargo, el destino comienza a llevarlos por caminos distintos. Noah inicia una nueva etapa académica en Oxford, mientras Nick enfrenta una creciente presión laboral derivada de sus responsabilidades profesionales.

La distancia y las nuevas amistades serán factores determinantes en esta nueva historia. La producción explora cómo las inseguridades, los celos y las tentaciones comienzan a afectar una relación que parecía indestructible.