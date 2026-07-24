Yeison Jiménez, Luis Alfonso y Ryan Castro lideran los estrenos musicales de la semana

La música colombiana vive una semana cargada de lanzamientos que abarcan desde la música popular hasta el urbano y el pop. Entre los estrenos más destacados aparecen el álbum 'Lindo Lindo' de Luis Alfonso, la primera canción póstuma de Yeison Jiménez y el nuevo sencillo de Ryan Castro. A ellos se suman nuevas propuestas de Santiago Cruz, Jessi Uribe, Mike Bahía, Grupo Firme y Maisak.

Luis Alfonso lanzó 'Lindo Lindo', un disco de 14 canciones con el que busca retratar todas las emociones que han marcado su carrera. El proyecto reúne historias de despecho, amor, familia y experiencias cotidianas, sin perder la esencia de la música popular que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes del género.

En conversación con Blu Radio, el cantante explicó que el álbum explora nuevos sonidos, pero mantiene las historias con las que su público se identifica.

"Hay canciones de despecho, canciones de amor, canciones de la vida y canciones de la familia. Si no le gusta una, le gustan dos o tres, porque hay para todos los sentimientos", aseguró.

Como parte del lanzamiento, el artista ofreció un concierto gratuito en la Plaza de la Mariposa, en Bogotá, donde cientos de seguidores hicieron fila desde las primeras horas de la mañana para escuchar en vivo varias de las canciones del nuevo trabajo discográfico, además de algunos de sus mayores éxitos.

Por otro lado, seis meses después de su fallecimiento, la voz de Yeison Jiménez vuelve a sonar con fuerza gracias al estreno de "Mala de Profesión", la primera canción inédita que el artista dejó completamente terminada antes de su muerte.



El sencillo, escrito junto a Simón Escobar Uribe, Guillermo Alejandro Ortiz Gómez y Andrés Felipe Álzate Ortiz, conserva el sello del cantante: una historia de despecho acompañada por vihuela, requintos, acordeón y trompetas.

Este lanzamiento marca el inicio de una serie de canciones que su familia y equipo publicarán para cumplir la voluntad del artista y mantener vivo su legado. Actualmente, Yeison Jiménez continúa siendo uno de los artistas colombianos más escuchados en plataformas digitales, con más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify.

Publicidad

Mientras que Ryan Castro presenta "Que Te Vaya Bien", un sencillo en el que deja de lado momentáneamente la fiesta para explorar el desamor, la nostalgia y el proceso de superar una relación.

El artista combina sonidos urbanos y caribeños con una propuesta más melódica, siguiendo la línea emocional que ya había mostrado en canciones como Ojalá. El lanzamiento llega en uno de los mejores momentos de su carrera, tras participar en la ceremonia de apertura del Mundial de la FIFA 2026 junto a J Balvin y después del éxito internacional de su álbum colaborativo OMERTA.

Otros estrenos de la semana

Santiago Cruz – Donde Quiera Que Estés: el cantautor abre una nueva etapa de su carrera con el primer sencillo de Fragmentos, una emotiva conversación musical dedicada a su padre, fallecido antes del inicio de su trayectoria artística.

Publicidad

Jessi Uribe – ¿Qué Pasó Ayer?: una canción cargada de humor y picardía que relata la historia de alguien que intenta reconstruir lo ocurrido después de una noche de excesos y tragos.

Mike Bahía y Juan Pablo Vega – Bajo Cero: ambos artistas unen sus voces por primera vez en una canción que habla sobre el destino, el amor y esos encuentros que cambian la vida.

Grupo Firme – Vuelve: la agrupación mexicana lanza una balada de desamor y segundas oportunidades, acompañada por un videoclip grabado en el Salar de Uyuni, en Bolivia.

Maisak – Mejor Que Yo: el artista urbano presenta un sencillo centrado en el amor propio y la superación de una ruptura, como adelanto de su próximo álbum Vallenatico Pa' la Disco.

Aria Vega – TOTOTO (+4): la barranquillera estrenó un sencillo de ritmos afrocaribeños con el que sigue consolidando su concepto "Costeñita Core". El lanzamiento coincidió con su primer concierto en Estados Unidos, realizado con entradas agotadas en el escenario ZeyZey de Miami. El videoclip incluye una coreografía que ya supera las 100.000 publicaciones en TikTok.

Álvaro Díaz y Akriila – KILO.: el puertorriqueño lanzó el videoclip de uno de los temas más destacados de OMAKASE. Grabado en Tokio, el sencillo aborda las relaciones a distancia y combina las producciones de Tainy, avilaWTF, El Guincho y Slow Jamz. Además, el artista prepara un EP junto a Feid.

Bacilos y Beni – Amor de los 90s: la agrupación colombiana regresa con un merengue que mezcla nostalgia y romance junto a la nueva figura Beni. La canción reúne la experiencia de Jorge Villamizar con la producción de Gangsta y la composición del multipremiado Avi.

Publicidad

Nath – CULE TRAGA: la cantante apuesta por una fusión entre vallenato y sonidos urbanos en una canción que habla del amor sin filtros y de las emociones que deja una relación.

Arelys Henao y Grupo Exterminador – En Manos Ajenas: la artista colombiana une su voz con la icónica agrupación mexicana en una historia de desamor y arrepentimiento. El sencillo sirve como antesala a la celebración de los 30 años de trayectoria de Arelys Henao, prevista para octubre en el Movistar Arena.

Charli XCX – Camera: la cantante británica lanzó un nuevo adelanto de su próximo álbum Music, Fashion, Film. El sencillo, acompañado por un videoclip protagonizado por el actor francés Vincent Cassel, reafirma el giro de la artista hacia sonidos más cercanos al rock antes del lanzamiento del disco y de su gira mundial.

Publicidad

Anitta – EQUILIBRIVM II: la estrella brasileña completa su proyecto inspirado en la música tradicional de su país con una segunda entrega de 17 canciones, nuevamente acompañada por reconocidos artistas como Maria Bethânia y Mestrinho.

KATSEYE – Animal: el grupo femenino internacional presenta un sencillo que deja atrás los sonidos más experimentales para apostar por una propuesta más melódica y vocal, como adelanto de su próximo EP Wild, previsto para agosto.

Martin Garrix y U2 – Fireflies: el DJ neerlandés une fuerzas con la legendaria banda irlandesa en una colaboración que fue estrenada en vivo durante Tomorrowland Bélgica. La canción llega mientras ambos artistas preparan nuevos álbumes para finales de este año.

The Strokes – Reality Awaits: la banda neoyorquina regresa con su séptimo álbum de estudio, producido por Rick Rubin. El disco incluye nueve canciones y marca su primer trabajo de larga duración desde The New Abnormal (2020).

Sam Smith – Oh Mother: el artista británico presentó el segundo adelanto de Hazel Eyes, una emotiva canción sobre la traición, el desamor y el refugio en la figura materna, interpretada junto a The TwoCity Chorus.

Kei Linch y Valka – En la piel: las colombianas unen sus voces en una balada de tintes bohemios que reflexiona sobre las huellas que dejan los grandes amores. El videoclip fue grabado en Medellín y antecede la participación de Kei Linch en el Festival Cordillera 2026.

Publicidad

Lunay y Omar Courtz – Mi BB: los puertorriqueños estrenaron una colaboración que reúne dos de las figuras más populares del reguetón actual, apostando por un sonido romántico con sello urbano.

Enzo y Alejandra Saavedra – Estoy que la llamo (FOMO): el tema se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a un verso que mezcla el drama del desamor con el humor, impulsando miles de videos en TikTok.

Manuel Lizarazo y Wuicho Kun – Me dormí?: los artistas presentan una propuesta urbana que empieza a ganar fuerza en plataformas digitales y redes sociales.

Publicidad

Emyl Rusev – Ando (Bye, ya me voy…): el sencillo comenzó a circular con fuerza en TikTok y otras plataformas, perfilándose como uno de los lanzamientos virales de la semana.

Brray – La Sacra Famiglia: el rapero puertorriqueño presenta uno de los temas más personales de su carrera, una reflexión sobre el éxito, la familia y el crecimiento personal que hace parte de su próximo álbum Kobe Brray.

Tommy Blanco – DOLARES: el artista urbano inicia una nueva etapa con una canción que convierte el dinero en un símbolo del esfuerzo, la disciplina y la ambición. El sencillo mezcla Latin Rap, Hip Hop y Electro-Hop y llega después del impacto de su colaboración GUAO junto a Arcángel, Fanta Rosario y Vei Habache.

Fer Ariza – Antioqueño Hasta Que Muera: el cantante rinde homenaje a la Feria de las Flores y a la identidad paisa con un tema tropical que menciona íconos de Medellín como el Metro, el Pueblito Paisa, la Comuna 13 y las esculturas de Fernando Botero.

Sabi Hernández – Decídete y Dile: el huilense presenta el segundo sencillo de su álbum Mi Esencia, una canción de música popular con un mensaje de empoderamiento femenino que invita a dejar atrás las relaciones donde no existe valoración ni respeto.

DARMAND – Wake: Diego Cáceres, reconocido por su trabajo con The Mills y composiciones para marcas como Disney y Marvel, presenta el proyecto más personal de su carrera. Con una producción electrónica junto a Pablo Sola, la canción se convierte en un himno sobre la autenticidad, la transformación personal y la libertad de ser uno mismo.

Publicidad

Nuevos artistas también estrenan