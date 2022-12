Abren proceso fiscal contra autoridades de Yopal por crisis de agua potable

de agua potable de la capital de Casanare.

El ente de control abrió proceso de responsabilidad fiscal por más de 8000 millones de pesos contra Willman Enrique Celemín Cáceres, Alcalde de Yopal, así como contra el gerente e interventor de la empresa de acueducto del municipio, Edwin Miranda Plazas y Constantino Tamí.

La contraloría provincial investiga los hechos que rodean la ejecución de un convenio suscrito entre Yopal, la empresa de servicios públicos del municipio y la unión temporal planta modular Yopal 2013 por la construcción de la planta de potabilización modular del acueducto de la ciudad que no ha funcionado y no ha cumplido con su objetivo, ya que no es apta para el consumo humano.

En otras noticias

-El Ministerio de Salud espera notificarse del fallo del Consejo de Estado que pide implementar advertencias para el consumo de bebidas energizantes.

-El Distrito identificó la hora en la que se incrementan los robos protagonizados por personas adictas a las drogas en Bogotá.

-Expertos en seguridad se mostraron de acuerdo con el desmonte de la “hora zanahoria” en Bogotá propuesto por el alcalde Gustavo Petro.

-Se agudiza la crisis ambiental en el departamento de Putumayo. . Una semana luego que las Farc obligara a los conductores de 23 tractomulas a vaciar eel crudo de sus tanques, las autoridades no han actuado para mitigar el impacto en el ecosistema.

-Estados Unidos y Francia hicieron un fuerte llamado a Rusia para que endurezca su postura frente a los Ejércitos separatistas que accionan en Ucrania y los lleve a un diálogo de paz.