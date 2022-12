Atentado con una granada en Arauca dejó policía gravemente herido

del país en las próximas horas. Los otros seis policías no están heridos pero si aturdidos por la onda explosiva, respecto a los tres civiles, las autoridades confirman que no fueron heridos si no que entraron en shock nervioso.

El atentado ocurrió cuando los policías realizaban control en punto canoas cuando un hombre lanzo una Granada al interior del camión donde se encontraban los policías, la Granada cae a los pies del policía afectado y este hombre huye en una lancha del lugar e ingresa al amparo, Venezuela.

Las autoridades colombianas ya se pusieron en contacto con las autoridades venezolanas con el fin de capturar al autor de este hecho.

En otras noticias

En este momento se lleva a cabo una reunión en el Consejo Nacional de Política Económica y Social para definir el total del presupuesto para la Nación en 2015, para que luego se pase al Congreso y este dé la aprobación.

Según testimonios, la cifra que se maneja hasta el momento es de 220 billones de pesos, aún no hay un comunicado oficial que lo confirme.



-Dos balaceras en Cali dejan dos personas muertas. Una ocurrió en el interior de un supermercado y otra contra una taxista.

-Las autoridades de emergencia de Ibagué intentan a esta hora controlar un voraz incendio en una fábrica de colchones.

-Por orden de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación puso en custodia el audio de la llamada realizada al 123 por el ingeniero de la obra que se realizaba en el Cantón Caldas al occidente de Bogotá, audio en el que se asegura el hallazgo de restos óseos junto a objetos personales, con el fin de analizar y tratar de establecer si fue o no manipulada la escena donde el CIT realizó la inspección.

-La Constructora que adelanta las obras en el batallón Caldas donde fueron encontrados varios restos óseos decide guardar silencio frente al tema .

-En el Congreso de la República impulsan un proyecto que permita regular sustancias de uso habitual como el pegante, que son usadas como alucinógenos.

-El presidente Barak Obama se comunicó telefónicamente con el primer ministro Benjamin Netanyahu y le reiteró su voluntad para lograr un cese al fuego en la Franja de Gaza.