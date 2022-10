Atlético derrotó 2-0 al Real Madrid en el derbi por Copa del Rey

El Atlético de Madrid derrotó 2-0 a su vecino Real Madrid en la ida de octavos de final de la Copa del Rey, este miércoles como local, logrando una buena ventaja en la eliminatoria en la noche en la que su 'Niño' Fernando Torres volvía a jugar con el equipo, por primera vez desde 2007.

El primer tanto del partido lo consiguió Raúl García de penal en el 58 y el uruguayo José Giménez, de cabeza en un saque de esquina, amplió la diferencia en el 77. En el Real Madrid, Cristiano Ronaldo comenzó como suplente y jugó únicamente la última media hora.

El Atlético consigue así una renta muy valiosa antes de la vuelta de la próxima semana, en su intento de vengarse del equipo que le derrotó en las semifinales de esta competición la pasada temporada y en la final de la Liga de Campeones europea el pasado mes de mayo en Lisboa.

Fernando Torres volvía a jugar con el Atlético de Madrid por primera vez desde su marcha del club en 2007 y su reciente regreso procedente del Milán italiano, pero su aportación fue discreta. Fue titular y fue sustituido en el 59.

El Real Madrid, que había terminado 2014 con una racha de 22 victorias consecutivas, no ha comenzado bien el año 2015. Esta derrota en el Vicente Calderón se une a la sufrida el domingo en Liga ante el Valencia (2-1).

El primer aviso del partido, eso sí, tuvo sello del Real Madrid, con un centro del colombiano James Rodríguez que cabeceó Sergio Ramos en el primer minuto y que obligó al arquero esloveno Jan Oblak a una intervención destacada.

En el 14, un remate de cabeza del galés Gareth Bale terminó en el fondo de la portería 'colchonera', pero el tanto fue anulado por fuera de juego y en la siguiente jugada, en un contragolpe, el costarricense Keylor Navas salvó el primero del Atlético en un disparo del francés Antoine Griezmann.

A medida que los locales despertaban, el partido fue bajando de intensidad y las ocasiones fueron muy esporádicas.

En la segunda mitad, Griezmann (51) y Bale (52) volvieron a tener buenas ocasiones, pero el gol llegó de penal en el 58, gracias a Raúl García.

Cristiano Ronaldo entró en el 62, pero no tuvo su noche y el Real Madrid no sólo no pudo igualar, sino que vio cómo el Atlético ampliaba a 2-0 con un tanto de cabeza del joven central uruguayo Giménez (76), que deja a los suyos cerca de los cuartos de final.

El partido de vuelta de esta eliminatoria estelar de los octavos de final de la Copa del Rey se jugará el jueves de la próxima semana.

Este miércoles, el primer partido de los octavos de la Copa tuvo lugar en El Madrigal de Villarreal, donde los locales se impusieron por 1-0 en la ida a la Real Sociedad, gracias a un tanto del ruso Denis Cheryshev (minuto 71). Los vascos tendrán que buscar la remontada en su estadio, en la vuelta.

Otros dos partidos se juegan este miércoles en los octavos de la Copa, Valencia-Espanyol y Almería-Getafe.

El martes, el Athletic ganó 4-2 fuera al Celta y el Málaga derrotó 2-0 al Levante.

Para el jueves quedan otros dos, el derbi andaluz Granada-Sevilla y especialmente el choque entre el Barcelona y el Elche, en el que los azulgranas tratarán de aparcar su crisis deportiva e institucional, después de la derrota del domingo en San Sebastián, la destitución de su director deportivo Andoni Zubizarreta el lunes y la convocatoria este miércoles de elecciones presidenciales anticipadas.

Con AFP.