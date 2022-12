César Gaviria, nuevo jefe de campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos, a 8 días del cierre de campaña para la primera vuelta presidencial.

Publicidad

El expresidente César Gaviria aseguró que se siente complacido de asumir como jefe de campaña de la reeleccion de Juan Manuel Santos y aprovechó para arremeter contra el exmandatario Álvaro Uribe, quien se ha negado a entregar las pruebas de sus señalamientos contra la campaña de Santos.

"Yo le pido al presidente Uribe que no nos lleve a elecciones a la primera vuelta escondiendo sus pruebas que no son pruebas, porque él está diciendo una mentira, llevamos muchos días esperando y él va y se hace embolar en la fiscalía pidiendo garantías de qué, porque un colombiano no debe exigir garantías para presentar una denuncia", dijo.

Publicidad

Además señaló que "esa mentiras de Uribe están afectando la campaña del presidente Santos, sus mentiras le hacen un inmenso daño al país".

Publicidad

En cuanto a los comentarios de que hay una guerra sucia entre campañas dijo que la "guerra sucia es la que le ha hecho el presidente Uribe al presidente Santos desde el primer día de gobierno".