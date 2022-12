Con mi hijo entendí lo que decía mi mamá de sacarse el bocado de la boca: Escola

El presentador César Escola, quien será director de Voz Populi durante la gira nacional, aseguró que entre más pasa el tiempo más extraña a sus Buenos Aries del alma.

“Entre más viejo uno se pone más melancólico se vuelve (…) a veces el tango remueve mucho, cosa que no me pasaba. Llevo 25 años en Colombia y no soy del farolito de la calle en que nací”, manifestó.

El argentino también aprovechó para hablar de su hijo Martín Escola. “Tengo de colombiano a mi hijo. Yo llegué a este país, no a presentar en TV, no a conocerlos a ustedes, sino a ser el papá de Martín.

“La adopción no es un tema fácil, es una experiencia maravillosa y nunca pensé que iba a ser padre. Soy un papá soltero, recibí a mi hijo de 1 año. Ahora entiendo tabtas cosas que mi mamá decía”, dijo.

“Puede entender lo que decía mi mamá de sacarse el bocado de la boca para dárselo a un hijo”, agregó.