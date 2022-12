Conmovedora carta de una presentadora con discapacidad al concejal Cardozo

a la polémica que se ha suscitado luego de la posición de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que no permite a las personas con discapacidad ser pastores o subir al pulpito.

Esto fue lo que escribió la periodista:

"Respuesta al concejal @jairoCardozoS

La educación, las ganas de ser y el talento son verdaderos dones de Dios, cuya volcánica fuerza es superior a la armadura de un cuerpo.

Señor Jairo Cardoso Concejal por el movimiento MIRA, soy Katerine Granados, Presentadora del Canal TELEVID en el programa mujeres en 3D de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 pm. y ex presentadora del noticiero de Teleantioquia Noticias, mutilada del brazo izquierdo, por razón de un accidente de tránsito que no fue mi elección, pero eso sí, con el alma completa para sentir piedad, por su ceguera espiritual y la falta de control en su la lengua.

Concejal con gran asombro leí su trino donde manifiesta , que lo dicho por su "pastora" "no es discriminación sino un requisito establecido por Dios, cuando ha visto a presentador de TV mutilado. Son reglamentos".

Con toda pena debo decirle que la Discapacidad la sufren usted y los miembros de su iglesia, que tienen el alma mutilada para ver la grandeza y capacidad que hay en tantos seres humanos más allá de las marcas de su cuerpo.

Recuerde que la palabra de Dios, a quien usted dice profesar, expresa que no es bueno hacer acepción de personas.

Mi trabajo como comunicadora me permite estar hoy en un canal católico, Televid, que transmite su señal para varios departamentos en Colombia, y al mundo por internet; por fortuna mi Dios, me puso menos requisitos que el suyo y a mis televidentes no les ha impactado la "conciencia" que a ustedes les preocupa, al verme en la pantalla, por el contrario cuando he tenido el privilegio de desempeñarme como presentadora de noticias o de Magazines y ser directora de diversos espacios informativos, en radio, tengo el honor de ver con creces el aumento del rating en cada uno de los programas, gracias a un gran equipo que hace un trabajo excelente y un público que recibe mi presentación con gusto y simpatía.

Esto que le acabo de escribir, es para dejarle claridad sobre lo equivocado que se encuentra respecto a su publicación en Twitter.

El fanatismo por la estética que defiende la doctrina discriminatoria de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y que tiene como plataforma política al MIRA, las normas que rigen su "conciencia" me trajeron a la memoria a Hitler, cuando hablaba de la raza perfecta. Peligrosa mezcla de poder, fanatismo y sobretodo negocios arropados con la "fe".

Por eso oraré a mi Dios, que es un Dios de oportunidades, que me ha enseñado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que si tengo fe del tamaño de un grano de mostaza seré capaz de mover montañas, mi Dios que ha sido luz de inspiración para conseguir todas y cada una de las metas que me he propuesto y que me sorprende todos los días, espero llene de luz y discernimiento el oscurantismo de su congregación.

Atentamente

Katerine Granados

Comunicadora Social y periodista".