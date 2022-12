Conozca la colombiana que ‘ama’ a Donald Trump

Myriam Witcher es la colombiana que decidió hacer público desde Las Vegas 'el amor y la admiración' que tiene por el representante republicano a la presidencia norteamericana, Donald Trump.

“Yo soy hispana, ¡y yo voto por Trump!”, gritó la mujer, y de inmediato se volvió tendencia en redes por el apoyo abierto al multimillonario de derecha, quien se ha visto envuelto en varias polémicas por declararse en contra de la migración latina en Estados Unidos.

(Ver: A grito herido, colombiana demuestra su apoyo por Donald Trump )

“Soy fanática de él y no es de ahora, me gustan sus libros porque soy una persona muy intelectual”, afirmó la colombiana.

“Es nuestro hombre perfecto, es mi hombre perfecto. Tiene toda la razón en todo lo que dice”, declaró a la cadena CNN.

“Así es mi relación con los hispanos”, declaró el candidato republicano, y añadió, a través de Twitter, que “muchos hispanos me aman y yo los amo a ellos”.

Just leaving Las Vegas. Unbelievable crowd! Many Hispanics who love me and I love them! https://t.co/t7hzDV9wEr