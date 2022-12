¿Cuáles son los retos de Juan Fernando Cristo, nuevo presidente del Congreso?

tras la salida de Roy Barreras.

Para Paloma Valencia, analista de Voz Populi, “estamos esperando que se realice la legislatura que el país está esperando, se viene trabajando en la reforma de la justicia que no da más espera para el país. El tema de la reelección va a ser el gran tema y pulso político”.

Por su parte, Álvaro Forero, cree que “no va a haber cambios porque la ley no lo permite. Esta legislatura es la cuarta de la administración, normalmente no hay muchos cambios, normalmente no se presentan leyes muy difíciles”.