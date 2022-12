Denuncian amenazas contra víctima de matoneo en un colegio de Cundinamarca

Yadira Perdomo, quien era estudiante del Colegio Gimnasio Campestre los Alpes, ubicado en La Calera (Cundinamarca), quedó en silla de ruedas por un caso que ella denuncia fue de matoneo ocurrido en el año 2009.

De acuerdo con Ángela Altamiranda, la mamá de Yadira, están recibiendo amenazas desde que dieron a conocer los hechos y dijo que temen por sus vidas.

"Hay agresiones muy fuertes hacia Yadira y hacia mí. Yo le pido a la justicia que nos colabore. Nos dicen 'los tenemos triangulados, ya sé dónde están', no sé qué quieren decir con eso", explicó Ángela.

Yadira asegura que ha recibido constantemente acoso cibernético en las redes sociales por parte de estudiantes de la institución y por parte de la hermana del que sería su agresor, en la que se burlan de su condición física.

"Ya instauramos las denuncias con los mensajes, personas nos escriben para que retiremos las denuncias. Se ríen de la condición en la que estoy, dicen que no hacemos sino robar al país, que nos aprovechamos de la fundación. Nosotros no tenemos fundación, es una campaña personal y no nos lucramos con ella", señaló.

"Yo temo la verdad por mi vida y yo le digo a mi abogado que si algo me llega a suceder es por culpa del Gimnasio Campestre Los Alpes", señaló Yadira.

Dijo que buscará protección porque no sabe qué les podrá suceder cuando entre la denuncia contra el rector. También solicita una cita con la ministra de Educación, Gina Parody, para que tome medidas en el asunto.

Blu Radio logró hablar con el rector del colegio, Camilo Castaño, quien comentó que estas denuncias le generan indignación porque, según él, no hay ningún proceso abierto contra él o contra la institución. Pide que la familia de Yadira revele las pruebas que tienen y que el colegio nunca dejará de poner la cara para demostrar su inocencia.