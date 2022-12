Desde este miércoles se amplía el pico y placa en Cali

El pico y placa para los vehículos particulares en Cali será ampliado una hora como una medida para aliviar la congestión vehicular en la ciudad.

La primera franja del día irá desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y no desde las 7:00 a.m. como funcionaba hasta el momento.

En horas de la tarde no hay modificaciones, pues la medida arranca a las 5:00 p.m. y va hasta las 8:00 p.m., según anunció el secretario de Tránsito de Cali, Alberto Hadad.

Este miércoles y el jueves habrá jornadas pedagógicas, pero desde el viernes se iniciará con las sanciones.