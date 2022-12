Disputas familiares rodean el tercer aniversario de la muerte de Amy Winehouse

y donde aún hoy su música es banda sonora en los "pubs" que frecuentaba.

El 23 de julio de 2011 fue encontrado sin vida el cuerpo de la diva del soul en su domicilio de Camden Town, una noticia que causó una gran conmoción en el mundo musical pues apenas tenía 27 años. (Lea también: Exesposo de Winehouse, arrepentido de haberla iniciado en sus adicciones ).

La autopsia realizada a la solista reveló finalmente un abuso etílico por parte de la cantante, ya que su cuerpo contenía 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre.

La imborrable y característica huella que Amy dejó en Londres se hace aún más patente en las calles, "pubs" y tiendas de Camden Town, barrio del norte de Londres famoso por su mercadillo.

No era raro encontrarse a Amy en el pub The Hawley Arms, su favorito y donde en ocasiones ella misma servía a los clientes.

Convertido tras su muerte en una especie de mausoleo, canciones que allí comenzaron su historia como "Back to Black" y "You know I'm not good" siguen siendo habituales en cada lista de reproducción del The Hawley Arms, que tiene colgadas fotos de la cantante.

Otro pub del barrio, el Dublin Castle, una foto firmada preside la barra y lleva una dedicatoria que dice: "Gracias por dejarme pasar al otro lado de la barra. Mucho amor".

Es su familia más cercana la que trata cada día de mantener presente el legado de Amy, ya que su padre -Mitch Winehouse- creó la Fundación Amy Winehouse que ayuda a jóvenes con problemas de drogadicción como los que su hija padecía.

Mitch Winehouse además recibe la ayuda en la fundación del exmarido de la artista Blake Fielder-Civil, al que acusó -y después perdonó- por haber inducido a su hija Amy en el peligroso ambiente de los estupefacientes.

Por su parte, su madre Janis Winehouse ha escrito "Loving Amy: A mother story" (Querer a Amy: La historia de una madre), un libro con contenido inédito en el que Janis comparte su visión de cómo Amy llegó al estrellato, la manera de afrontar sus adicciones y su muerte prematura.

Será el próximo 11 de septiembre, a través del portal Amazon, cuando se ponga a la venta "Loving Amy: A mother story", todos los beneficios de su venta van a estar destinados a la fundación que lleva el nombre de la artista.

La huella de la malograda cantante con su excéntrico y particular estilo, pelo oscuro y frondoso, tatuajes y su marcado maquillaje son aún fuente de inspiración en el mundo de la moda.

El diseñador Jean Paul Gaultier presentó una colección inspirada en la cantante al verse en sus pasarelas peinados estilo colmena como los que la cantante lucía, además de vestidos inspirados en los colores y el estilo retro que a Amy le gustaba llevar.

La marca británica Fred Perry y Amy Winehose se unieron para lanzar una colección que la cantante nunca llegó a ver en 2011, pero tras la muerte de la joven la firma ha hecho colecciones inspiradas en la propia cantante reproduciendo códigos de su vestuario.

Seis premios Grammy; dos discos de estudio publicados, "Frank" (2003) y "Back to Black" (2006), y uno póstumo, "Lioness: Hidden Treasures" (2011), hacen que Amy Winehouse siga a día de hoy siendo una estrella y referente de la música soul en el mundo.

Con su muerte, el mito de Amy Winehouse se engrandeció y se unió al "Club de los 27", el nombre que recoge a jóvenes estrellas como Kurt Kobain, Jimi Hendrix o Janis Joplin que murieron de manera trágica a la edad de 27 años.

Efe