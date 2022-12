EE.UU. exige a Rusia permitir elecciones en Ucrania el próximo 25 de mayo

el 25 de este mes se celebren elecciones presidenciales en Ucrania.

Publicidad

"Si elementos de Rusia continúan saboteando el proceso democrático y evitan que Ucrania tenga elecciones libres y justas (...) estamos listos para implementar más sanciones", indicó Kerry en rueda de prensa conjunta con la representante de Exteriores de la Unión Europa, Catherine Ashton.

Kerry dijo que está "decepcionado" por el hecho de que Rusia no haya cumplido los compromisos "simples, sencillos y fáciles de interpretar" adoptados en Ginebra junto con Ucrania y la Unión Europea para acabar con la tensiones separatistas en el país.

Publicidad

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que la semana próxima se reunirá en Londres con sus homólogos europeos para tratar los "próximos pasos" a tomar en la crisis ucraniana, que podrían incluir sanciones conjuntas a sectores estratégicos rusos.

Publicidad

"Reconocemos que Ucrania tiene lazos con Rusia, esto no es una competición, lo que queremos es encontrar una fórmula que ayude a detener la escalada, está claro que la situación no puede continuar como en la actualidad", explicó Ashton.

Ambos responsables de Exteriores criticaron que Rusia no haya permitido que se cumplan los puntos acordados el pasado 17 de abril en Ginebra para que los grupos separatistas que operan en las regiones del este y sur de Ucrania se desarticularan y devolvieran el control de edificios públicos a cambio de mayor autonomía.

Publicidad

"Ucrania no está buscando alinearse (con Occidente), no quiere ser parte de la OTAN (...) Ucrania no busca pertenecer a Oriente o a Occidente, queremos una Ucrania que sea un puente entre Moscú y Lisboa", explicó Kerry.

Publicidad

Rusia ha desplegado unos 50.000 militares con equipos mecanizados y aeronaves en la frontera con Ucrania, mientras que grupos separatistas prorrusos dentro de Ucrania mantienen enfrentamientos armados con el Ejército ucraniano y han convocado referendos de independencia como el que se dio en Crimea para anexionarse a Rusia.

"Kiev está dispuesto a dar más autonomía que la que Rusia concede a ninguna de sus regiones", afirmó Kerry.

Publicidad

Kerry y Ashton aseguraron que la única manera de solucionar la crisis en Ucrania es negociada y por la vía diplomática.

Publicidad

"Hay lazos culturales e históricos entre Rusia y Ucrania, pero el modo de apuntalarlas son con negociaciones diplomáticas y no con un arma", subrayó Kerry.

Estados Unidos, por su parte, criticó que Rusia proponga posponer o cancelar las elecciones del 25 de mayo porque no se dan las condiciones, y en cambio sí aprueba las que quiere celebrar el régimen sirio de Bachar al Asad cuando están en medio de una guerra civil que ya dura tres años.

Publicidad

Con EFE.