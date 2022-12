El mordisco de Suárez afectó al tuitero equivocado

viene recibiendo una fuerte lluvia de críticas e insultos, algún medio se confundió y mencionó la @ equivocada, que tiene a Diego Suárez trinando de la desilusión: “Antes me gustaba Twitter porque era una red muy relajada para mí, donde el mundo no me insultaba”, dijo.

Cada vez que este usuario trina algo es retuiteado hasta 600 veces y cada vez más llegan comentarios molestos, que lo relacionan con el jugador Suárez, a quién la Fifa le abrió expediente disciplinario por el hecho.