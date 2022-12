Este es el once ideal de Mundial Brasil 2014

2014.

Publicidad

Kroos es calificado con 9.79, ligeramente por delante del francés Karim Benzema (9.74) y del holandés Arjen Robben, que completa el podio (9.7) de jugadores con mejor rendimiento.

Lionel Messi, elegido mejor jugador del Mundial, no figura entre los once mejores del torneo de acuerdo a este baremo. El once ideal según el índice Castrol está formado por los siguientes jugadores: Manuel Neuer (GER), Stefan de Vrij (NED), Thiago Silva (BRA), David Luiz (BRA), Mats Hummels (GER), Toni Kroos (GER), Óscar (BRA), James Rodríguez (COL), Wesley Sneijder (NED), Karim Benzema (FRA), Arjen Robben (NED).

Publicidad

Con EFE.