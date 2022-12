“Fue una falta cobarde”: Thiago Silva critica a Fifa por no sancionar a Zúñiga

de Brasil Thiago Silva, después que la FIFA decidiera no abrir un proceso contra el jugador colombiano.

Neymar "quería estar en este momento. Infelizmente fue sacado de la Copa por una entrada a mi manera de ver, cobarde", lanzó Silva en una rueda de prensa en Belo Horizonte en la víspera de la semifinal contra Alemania, que no jugará para cumplir suspensión por acumulación de tarjetas.

"Entienden que es una jugada normal. Yo soy zaguero, teóricamente sé marcar y aquel tipo de defensa no existe. No hay como recuperar un balón clavando la rodilla en la espalda (...). No es una situación normal de juego", criticó Silva.

La comisión de disciplina de la FIFA anunció más temprano que no abriría un proceso contra Zúñiga por no reunir los requisitos. La falta causó una fractura en una vértebra que dejó a Neymar fuera del Mundial.

Asimismo, el organismo decidió no retirar la segunda tarjeta amarilla en el torneo que vio el capitán en el partido ante Colombia (victoria 2-1), como había solicitado la Confederación Brasileña (CBF).

Silva recordó la jugada que terminó en la sanción que lo sacó del partido del martes, cuando entró frente del arquero Ospina e impidió que repusiera la pelota en juego con un chute.

"En ningún momento tuve intención de quitarle aquel balón al portero. No soy un jugador juvenil. Estaba evitando tanto la amarilla y sólo me recuerdo de esa falta. Es difícil quedar fuera", explicó el zaguero.

Brasil enfrenta a Alemania en Belo Horizonte a las 20H00 GMT del martes.

Con AFP