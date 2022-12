Fuerzas armadas no necesitan beneficio de justicia transicional: MinDefensa

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón , quien estuvo en compañía del presidente Juan Manuel Santos y los altos mandos militares en el proceso de pedagogía de paz en la base de Tolemaida, aseguró que los beneficios de la justicia transicional serán para el 1 por ciento de los uniformados, quienes hayan estado involucrados en procesos penales asociados al conflicto o la violación de derechos humanos.

“Una vez el presidente de la República dio la señal que quería que existiese justicia transicional, beneficios jurídicos, y en esto quiero ser claro, estos beneficios no son para las fuerzas armadas, las fuerzas armadas no necesitan ese beneficio. El 99 por ciento de nuestros militares y policías no tiene procesos asociados a violaciones de derechos humanos o problemas penales asociados al conflicto”, indicó.

Pinzón dijo además que nadie está equiparando ni generando equidad entre las fuerzas armadas y los grupos ilegales.