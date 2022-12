Gobierno busca mecanismos para no extraditar a más de 40 guerrilleros

El gobierno busca mecanismos legales para frenar la extradición de 40 guerrilleros de las Farc, esto tras el acuerdo en materia de justicia transicional alcanzado con la guerilla.

Publicidad

El ministro de Justicia, Yesid Reyes explicó cómo podría ser este mecanismo y explicó que hay varios caminos para lograr este objetivo.

“Hay que llevar a la práctica esa acción judicial, se puede recurrir a la discrecionalidad que tiene el Ejecutivo para negar la extradición por razones de conveniencia, o renegociar el acuerdo con Estados Unidos, o tramitar una ley ante el Congreso que explique cuáles son los casos en los que se puede negar esa extradición”, dijo el ministro.

Publicidad

Reyes también señaló que para este gobierno y los futuros, la ley sería de obligatorio cumplimiento.

Publicidad

“Una ley para que sea de obligatorio cumplimiento en este gobierno y en los futuros. La iniciativa sería para casos específicos”, agregó el encargado de la cartera de Justicia.

Simón Trinidad

Publicidad

Tras reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, el presidente Juan Manuel Santos indicó que el Gobierno de Barack Obama tiene claro que el compromiso de no extraditar guerrilleros es fundamental para lograr un acuerdo de paz en Colombia.

Publicidad

Añadió que el tema de alias ‘Simón Trinidad’ no está siendo discutido con ese país. “No hablamos de eso, simplemente ellos entienden que no voy a extraditar a los miembros de las Farc porque entonces no tendría ningún sentido que entreguen sus armas”.

Escuche en este audio más información sobre

Publicidad

Publicidad

- Con un máximo de precauciones para evitar que el presidente Santos pueda abusar de sus funciones fue radicado en el Congreso con el apoyo de la mayoría de los partidos el acto legislativo para la paz.





- El presidente de Estados Unidos formuló un urgente llamado al Congreso a discutir una legislación sobre control de armas de fuego tras el tiroteo que dejó 13 personas muertas en el estado de Oregon.

Publicidad

- La Fiscalía no descarta abrir investigación por cuenta del nuevo escándalo de corrupción que envolvió a Ecopetrol.

Publicidad

- El fenómeno del niño ya está afectando la producción avícola del país. En las últimas semanas la sequía ha aumentado la tasa de mortalidad de las aves, el precio del pollo y del huevo podría aumentar.

- La senadora Claudia López anunció su apoyo a la candidatura de Rafael Pardo a la Alcaldía de Bogotá y aseguró que la ciudad no necesite alcaldes de medio tiempo.

Publicidad

- El Distrito reportó una reducción en el número de menores de edad que se encuentran detenidos en los centros de reclusión de Bogotá.