James es muy joven y nosotros también estamos mirando a futuro: Ancelloti

"es el principio de un ciclo" en el que espera que lleguen muchos más títulos.

Publicidad

"La Décima fue un resultado muy importante para nosotros", dijo el técnico en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento matutino de los merengues en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

"Es el principio de un ciclo que empezó el año pasado; conseguimos la Champions y la Copa del Rey. Tenemos ganas y el sueño de seguir ganando. Esta temporada tenemos más competiciones y por eso la plantilla es más competitiva. Tenemos ganas e ilusión", manifestó el transalpino.

Publicidad

Ancelotti respondió a varias preguntas sobre el fichaje del colombiano James Rodríguez y concedió que su llegada da una mayor profundidad a la plantilla.

Publicidad

"Con su llegada y la de Toni Kroos hay más competencia en todas las posiciones. Todos los grandes clubes tienen eso. Es energía para el equipo. El año pasado hubo problemas al final de la temporada por las lesiones; con estos dos nuevos jugadores tenemos la opción de llegar al final sin problemas", declaró.

Preguntado si Rodríguez llega para cubrir una necesidad de la plantilla madridista, el entrenador respondió que la historia del Real Madrid siempre se caracterizó por "traer a los mejores jugadores y a los que tienen un gran futuro".

Publicidad

"James fue de los mejores en el Mundial de Brasil. Es muy joven, pero necesitamos mirar por el futuro, no solo por el presente", explicó.

Publicidad

El colombiano se incorporará a los entrenamientos del Madrid el 1 de agosto junto con Karim Benzema y Raphael Varane.

Asimismo, dio la cara ante el posible dilema que se avecina en la portería blanca ante la inminente llegada del costarricense Keylor Navas.

Publicidad

"Keylor no es jugador del Real Madrid. Tenemos tres porteros y es pretemporada. Iker empezó a entrenar hoy. No es un problema la portería. Comprendo que en la prensa y entre los aficionados ha habido mucho debate, pero no para mí. Yo decido quien será el titular al comienzo de la temporada", argumentó.

Publicidad

Por último comentó que el club está haciendo "muy buen trabajo" en el mercado de fichajes y que lo seguirá haciendo "hasta el último día".

Con EFE