Justicia transicional debe aplicarse a todos los sectores parte del conflicto

Para el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas , la jurisprudencia nacional e internacional le pone unos límites a la justicia transicional en un eventual postconflicto. Según el magistrado, la justicia debe aplicarse a todos los sectores que hacen parte del conflicto, incluidos los del Estado.

"Hay que saber de dónde provino, de qué clase de grupos. Hay responsabilidad de las guerrillas, de los paramilitares e incluso de los estamentos oficiales del Estado. De manera que, con respecto a todos los sectores del conflicto, hay que buscar la salida a los mecanismos adecuados, pero son políticas públicas que le corresponden al Estado, nosotros las juzgamos", dijo.

El magistrado del alto tribunal aseguró que no le teme a la impunidad en el marco de la justicia transicional, pues si bien se está preparando al país para el fin de un conflicto se debe buscar no solo la verdad individual sino la colectiva en aras de la no repetición.