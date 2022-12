Les va a ir muy mal si se meten con nosotros: Nicolás Maduro a Colombia

sin embargo, afirmó que al presidente Juan Manuel Santos “le va a salir muy caro” si toma el camino de las amenazas. (Lea también: Maduro revela sus razones por las que no ha ordenado reabrir pasos fronterizos )

“Le va a ir muy mal si toma el camino de las amenazas, sean políticas, diplomáticas o de cualquier signo. Les va a ir mal, Venezuela está acompañada por el mundo, por los pueblos del mundo, Venezuela tiene la compañía del propio pueblo colombiano, se van a sorprender si se meten con nosotros”, dijo Maduro.

Recomendó a Juan Manuel Santos tomarse “unas 24 horas” para “pensar”: “quédese tranquilo y pare la locura de los locos y locas que lo están aconsejando muy mal (…) Venezuela no quiere un confrontación ni un enfrentamiento con Colombia, Venezuela lo que quiere tener es una nueva frontera y tenemos derechos”.

Añadió que hizo “propuestas públicas al presidente Santos” para verse “cara a cara y él no responde a eso”. (Lea también: Santos dice que está dispuesto a reunirse con Maduro, pero pone condiciones )

“Y no hay periodista que se lo pregunte, porque hay una dictadura mediática en Colombia. No hay un solo periodista de Colombia que se atreva a preguntarle a Santos ¿usted se va a reunir con Maduro? ¿Ustedes lo han visto? No, los votan o van presos o a una fosa común”, indicó el mandatario venezolano.

Agregó que Juan Manuel Santos debe “parar la agresión contra Venezuela”, y mínimo “respirar y tomarse una manzanilla dulce con miel de abeja o papelón con limón y reúnase conmigo, estoy seguro que por los métodos de la diplomacia nos vamos a entender para beneficio de los pueblos”.

Por otro lado, Maduro se refirió también al secretario general de Unasur, Ernesto Samper, de quien dijo “pareciera que estuviera sordo”. (Lea también: Mi posición como secretario de Unasur me impide tomar partido: Samper )

“Tiene una gran presión de Bogotá, yo le tengo aprecio pero pareciera que se hubiese convertido en un hombre sordo, no escuchó cuando yo le dije a él y lo dije públicamente, y lo dijo nuestra canciller: Venezuela propone una comisión suramericana para que venga a ver la situación de la frontera y ayude a Venezuela y Colombia para tener una frontera de paz”, señaló.

Indicó que habló del tema “hace diez días. Como el imperio no repite con sus medios de comunicación, esa propuesta yo la ratifico: Venezuela propone una comisión suramericana de paz y justicia, de la verdad, una comisión que permita superar estas circunstancias, así de sencillo. Lo que le pasó a Colombia en la OEA, yo creía que iba a provocar en ellos una reflexión y actuaron con arrogancia, no debe ser”.

“Cuando uno tiene un traspié debe reflexionar con humildad y buscar, en el caso de la política internacional, por la diplomacia buscar los objetivos de otra forma (…) Entonces, reaccionaron amenazando, que me van a llevar preso a mí ante el mundo, que es una locura realmente”, finalizó.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Gobierno Colombiano se mantiene en las tres condiciones para que se pueda dar un encuentro entre los presidentes Santos y Maduro. La Canciller dijo que es muy difícil que Venezuela pretenda que se acabe con el paramilitarismo en la zona fronteriza.

-El procurador Alejandro Ordóñez advirtió que reabriendo la frontera no se soluciona el problema de fondo que hay con Venezuela. Celebró además la decisión del presidente Santos de acudir a estamentos internacionales.

-La Defensoría del Pueblo confirmó que 6 niños están a la espera de ser entregados a sus padres, quienes se encuentran en el lado colombiano de la frontera.

-El Centro Democrático radicará la próxima semana un proyecto con el que pretende acabar con los exagerados aumentos en los salarios de los congresistas.

-Tierras despojadas por alias ‘Karina’ y Salvatore Mancuso se encuentran en manos de jueces de restitución para reparar a las víctimas del conflicto armando en el país.

-El Gobierno anunció un aumento de recursos para el desarrollo del Catatumbo.

-Médicos del Hospital Universitario del Valle aseguran que se les están muriendo los pacientes por falta de insumos. Fue declarada la emergencia hospitalaria en esta entidad.

-Tres hombres muertos dejó un enfrentamiento entre bandas delincuenciales en el barrio Belén, suroccidente de Medellín.

-Alcaldes en los municipios del Tolima deberán racionalizar el uso del agua ante la sequía que afecta al departamento. Fue declarada la alerta rojo.

-Más de 500 casos de abuso sexual se han presentado este año en los 87 municipios de Santander, las autoridades han capturado a 40 de los presuntos responsables, afirmó la Defensoría del Pueblo.

-El Consejo Nacional Electoral investiga si en algunos Municipios de Arauca se habría presentado trashumancia electoral, teniendo en cuenta que aumentó el censo electoral un 150 por ciento.

-El papa Francisco sorprendió a un grupo de turistas cuando entró a una óptica en Roma. El santo padre estaba en busca de gafas nuevas.