Mark Zuckerberg anuncia que será padre de una niña

que habían buscado durante los últimos dos años y que llega tras sufrir tres abortos naturales.

Zuckerberg y Chan, de 31 y 30 años, respectivamente, se conocieron hace más de una década cuando ambos eran estudiantes universitarios y se casaron en mayo de 2012, un día después de que las acciones de Facebook salieran a bolsa.

"Prisicilla y yo tenemos noticias emocionantes: ¡estamos esperando una niña! Este será un nuevo capítulo en nuestras vidas", aseguró el líder de la mayor red social digital del mundo y una de las personas más ricas del planeta.

La pareja compartió una fotografía de ambos, muy sonrientes y con su perro, en la que se percibe el embarazo de Chan en su silueta.

Zuckerberg aprovechó la ocasión para hablar de su experiencia en su intento por lograr ser padres, no exento de complicaciones.

"Hemos estado tratando de tener un bebé durante un par de años y hemos sufrido tres abortos espontáneos en el camino", afirmó el joven empresario, que compartió el desencanto y la soledad que sintieron cada vez que los embarazos no llegaron a buen término.

"La mayoría de la gente no habla de abortos naturales porque le preocupa que sus problemas les hagan parecer como si fueran defectuosos o hubieran hecho algo para causar eso. Así que lo pasan solos", comentó Zuckerberg.

Para el ejecutivo, es necesario que estos asuntos personales se aborden con normalidad porque así se crea "comprensión y tolerancia" y se da "esperanza" a gente que sufre la misma situación.

"La buena noticia es que nuestro embarazo está suficientemente avanzado, por lo que el riesgo de perder (el bebé) es muy bajo", dijo Zuckerberg.

Los abortos naturales ocurren habitualmente durante las primeras 20 semanas de gestación y suelen afectar a entre un 10 y un 20 por ciento de los embarazos, según información de la Clínica Mayo.

La edad (los casos suben cuando la mujer tiene más de 35 años), condiciones crónicas como la diabetes, problemas cervicales, el consumo de tabaco, alcohol o drogas, el sobrepeso o la extrema delgadez, se citan como factores de riesgo.

"Cilla (Priscilla) y nuestro bebé están bien de salud. Estoy extremadamente entusiasmado con la idea de conocerla (a la niña) y nuestro perro Beast no tiene ni idea de lo que viene. En nuestro ultrasonido, ella me hizo un "me gusta" con el dedo pulgar hacia arriba", afirmó el cofundador de Facebook.

EFE