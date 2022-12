Mujica dice que las Farc lo invitaron a participar en negociaciones de paz

El expresidente y actual senador de Uruguay José Mujica dijo hoy que "en estos días" fue invitado por las Farc a formar parte de una comisión que ayuda "precisamente a la cimentación de la paz en Colombia", en el marco de los diálogos que mantiene esa guerrilla con el Gobierno colombiano en La Habana.

"Como no podía ser de otra manera me comprometí a colaborar, porque entiendo que esto es una causa progresista. Lograr paz donde hace cincuenta años que hablan los fusiles no es solo a favor de Colombia: es a favor de nuestra América", dijo el exmandatario de Uruguay (2010-2015) en su audición en la emisora M24 de Montevideo.

Mujica, quien no dio más detalles acerca de su eventual participación en la causa, también se refirió a la consolidación del proceso de paz en Colombia como un "deber civilizatorio en un mundo tan convulso" que "merece" tanto el pueblo colombiano como América Latina en su conjunto.

En ese sentido, el veterano político uruguayo también mencionó su participación en diferentes instancias de relaciones internacionales, y expresó que elige formar parte especialmente de aquellas en pro de "la lucha conceptual e ideológica por la integración" de América Latina.

Sin embargo, el exmandatario matizó que le falta tiempo y energía para asistir a todos los pedidos de asistencia que le realizan desde otros países.

"Este continente llega tarde a las puertas del desarrollo y será capaz de lograrlo y mantenerlo si tenemos la inteligencia de integrarnos (...) Mucha gente todavía no se da cuenta que a la larga el salario que gana o el trabajo que le asegura su vida, (...) se juegan a favor o en contra si los procesos de integración de América Latina avanzan", dijo Mujica.

Ya el pasado abril, en declaraciones publicadas por el diario español El Mundo, el exmandatario afirmó que tenía previsto actuar de mediador en el proceso de paz en Colombia que tiene lugar en Cuba, pero posteriormente, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aclaró que Mujica no iba a ir "de mediador" porque se acordó con la guerrilla que "no iba a haber mediadores".

Uruguay participa en las conversaciones mediante la figura del exministro de Defensa José Bayardi, el elegido para ser el delegado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que integre la subcomisión encargada de preparar el alto el fuego entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El conflicto entre ambas partes se alarga desde hace más de 50 años y ha provocado miles de víctimas entre fallecidos y desplazados. EFE