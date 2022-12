No se puede seguir criminalizando consumo de marihuana: Ángela Robledo

La representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo , respaldó la iniciativa del senador liberal Juan Manuel Galán de legalizar el consumo de marihuana para uso terapéutico, y además señaló que en el proceso de paz de La Habana se ha venido hablando de este tema para que el Estado busque una política de salud pública. ( Vea También: Juan Manuel Galán buscará que marihuana sea legalizada para uso medicinal )

Publicidad

"Mirar el tercer punto de la agenda de La Habana alrededor de esto muestra que ahí ya hay avances, que hay perspectivas técnicas muy importantes y hay experiencia en el mundo que muestra que la salida es esta. No seguir criminalizando, por ejemplo en el caso de los jóvenes, un consumo sin buscar alternativas de atención y de salud para ellos", manifestó la congresista.

Para Robledo con la legalización de la marihuana y el control de su uso en jóvenes no aumenta el consumo sino que obliga al Estado a trabajar en una política de prevención; además contribuye a que no se use a los menores en las bandas de microtráfico.