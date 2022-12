"Nosotros no tenemos nada que ver con el castrochavismo": Santos

extranjeros. (Escuche también: “Hemos logrado acuerdos en más del 60% de los temas en La Habana”: Santos ).

El mandatario se refirió a este tema al participar en un evento organizado por el Council on Foreign Relations y Americas Society, este lunes en Nueva York.

“Nosotros no tenemos nada que ver con el castrochavismo, como se ha dicho allá en Colombia. Eso no va a suceder. No hay nada de lo que estamos negociando que sean temas de preocupación para las personas que invierten en Colombia”, dijo. ( Lea también: Incómoda pregunta de HRW molesta al presidente Santos ).

“Nosotros no estamos negociando nuestras instituciones políticas, no estamos negociando nuestros bienes, nadie va a ser expropiado”, agregó.

El mandatario destacó los enormes dividendos de la paz que se darán con la terminación del conflicto armado en nuestro país. (Vea también: Ban Ki-moon entregó a Santos paquete de cooperación para posconflicto ).

“La tasa de crecimiento va a estar creciendo en un gran porcentaje por cada año. Ya no será el 6 por ciento sino el 8 por ciento cada año por siempre. Esa es una de las muchas implicaciones positivas que nos trae la paz”, precisó el Jefe de Estado.