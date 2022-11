Pacífic se acogerá al período de gracia para pago de intereses de marzo

Pacífic anunció que continúa trabajando con sus tenedores de bonos de deuda con el fin de formular un plan integral para abordar el entorno actual de los precios del petróleo y garantizar la viabilidad del negocio.

Este es el comuicado emitido por la compañía

Pacífic E&P anuncia que ha decidido acogerse al periodo de gracia de 30 días y no llevar a cabo el pago de intereses que vencen el próximo 28 de marzo de 2016 en relación con sus 5.125% de bonos de deuda que vencen en 2023.

El hecho de no pagar dichos intereses (US 25.6 millones en total) en la fecha prevista no significa que la

compañía entre en default ya que dispone de un período de gracia de 30 días después de la fecha programada para el pago para cumplir con ese compromiso de deuda.

La compañía continúa trabajando con sus tenedores de bonos de deuda con el fin de formular un plan integral para abordar el entorno actual de los precios del petróleo y garantizar la viabilidad del negocio a largo plazo.

La compañía sigue adelante y seguirá trabajando como lo ha venido haciendo con sus proveedores, socios y contratistas. Las operaciones continúan con total normalidad en Colombia y en los demás países en los que la empresa tiene presencia.

