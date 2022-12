Plan de Desarrollo no afectará de ningún modo rentas departamentales: Santos

El presidente Juan Manuel Santos dijo a los mandatarios seccionales que el Gobierno va a corregir en el Plan Nacional de Desarrollo el problema de la discriminación de licores y enfatizó en que no va a permitir que la figura que se incorpore termine afectando las rentas de los departamentos.

Publicidad

El Jefe de Estado respondió a las inquietudes de los mandatarios regionales, a quienes les manifestó que el Gobierno nacional “tiene la total determinación de corregir ese problema”.

Explicó la forma en que se va a solucionar el impase. “¿Cómo lo vamos a corregir? ¿En el Plan de Desarrollo cómo lo corregimos? De la mejor manera posible. ¿Y cómo es la mejor manera posible? Yo lo he dicho claramente: sin perjudicar la renta de las gobernaciones”, dijo, según el informe de prensa.

Publicidad

Enfatizó que “no quiero, por supuesto, y no voy a permitir que el sistema que se ponga perjudique a los departamentos, eso no va a suceder y tengan la seguridad que no va a suceder”.

Publicidad

“Vamos a corregir el problema de la discriminación, lo vamos a corregir y tengo entendido que ya se han llegado a unos acuerdos en ese sentido. Estamos listos a hacerle la prueba ácida a todos esos acuerdos para que se cumplan esos objetivos fundamentales. El más importante: que los departamentos no sufran en sus rentas y, todo lo contrario, lo que puede suceder es que aumenten sus ingresos”, insistió Santos en el comunicado.